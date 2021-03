Pode surgir uma nova pandemia até 2030. É o que apontam estudos britânicos

O governo do Reino Unido alertou que nos próximos dez anos, uma nova pandemia é uma "possibilidade realista". São previsões divulgadas na Revisão Integrada de Segurança, Defesa, Desenvolvimento e Política Externa, que dá conta de um surto de doença com impacto semelhante ao da Covid-19.



O documento de 120 páginas, publicado esta terça-feira e a que o jornal The Mirror teve acesso, refere que, devido à agricultura mais intensiva e à destruição de habitats de espécies selvagens, há um grande risco de proliferarem doenças resultantes do crescente contacto entre o ser humano e os animais.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou que quando a edição da Revisão do ano passado foi desenvolvida, "não conseguimos prever como o coronavírus desencadearia provavelmente a maior crise internacional depois da Segunda Guerra Mundial, com consequências trágicas que persistirão por anos."



De recordar que no final do ano passado, especialistas alertam para uma nova pandemia, denominada "doença X".