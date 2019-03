Podemos apresenta condenada em crime de homicídio como candidata autárquica

Pilar Baeza concorre ao município de Ávila, em Espanha e diz que não tem "nenhuma dívida para com a sociedade.

13:34

Seis tiros ditaram a morte de Manuel López, a 8 de setembro de 1985, em Villanueva de Perales, nos arredores de Madrid. O corpo só viria a ser encontrado - dentro de um poço e em avançado estado de decomposição - em dezembro desse ano. Os assassinos foram detidos e condenados no ano seguinte.

Pilar Baeza, o seu namorado Manuel Garcia e o amigo Juan Torres, apanharam penas pesadas de prisão. Pilar justificou o crime: disse que tinha sido violada por Manuel López, que era era amigo de Garcia. Ficou provado que planeou, com este e um amigo, a morte de López, assassinado com uma arma que Pilar desviou da loja de armas que os pais tinham em Laganés.

Manuel López e o amigo Juan Carlos Torres, executores do crime, foram condenados pelo homicídio. Pilar, que tinha 23 anos à altura do crime, levou uma pena de 30 anos de cárcere por cumplicidade. Mas a mulher só cumpriu sete anos de pena. Foi libertada em 1992 e refez a vida em Ávila, onde se tornou militante do partido Podemos, em 2104.



Aos 56 anos, o seu passado volta a ser notícia, ao ser escolhida como candidata da força política liderada por Pablo Iglesias para candidata ao município de Ávila, no centro de Espanha.

Perante a polémica, Pilar deu esta terça-feira uma conferência de imprensa a defender-se, garantindo que a sua candidatura vai até ao fim. " A jovem ingénua que eu era há mais de 34 anos não tem nada a ver com a pessoa em que me converti", disse aos jornalista, segundo o jornal El Espanhol.

"Há muito tempo que cumpri com a Justiça com todos os procedimentos e prazos e encerrei esse capítulo da minha vida sem nenhuma dívida para com a sociedade", acrescenta a candidata do partido de esquerda.

Baeza recusou responder às perguntas dos jornalistas sobre o crime, por exemplo, não queis explicar porque almoçou com a família do homem que ajudou a matar sabendo que este jazia sem vida dentro de um poço.

Interrogada porque razão não denunciou a suposta violação à polícia, em vez de fazer justiça pelas própria mãos, deu uma resposta evasiva: "porque tinha 23 anos".

Depois de conhecido o caso, o Podemos demorou a reagir. Fê-lo na segunda-feira, pela voz de Pablo Echenique, Secretário Geral do partido: "É um caso de há 35 anos e de uma mulher violada", disse o responsável, dando a entender que o partido mantém a candidatura, apesar de, aparentemente, só ter tido conhecimento do passado de Pilar depois de aprovar como candidata.