Poderes de vigilância da polícia em Hong Kong alargados

A polícia de Hong Kong viu os seus poderes de vigilância substancialmente alargados ao abrigo da nova lei de segurança nacional do território, que entrou em vigor no dia 1 de junho e foi imposta por Pequim. Segundo as novas disposições, que precisam a extensão do artigo 43º da nova legislação, as forças de segurança passam a poder fazer buscas sem terem a necessidade de recorrer a um mandado, se acreditarem que há uma ameaça "iminente" à segurança nacional.De acordo com o documento que enumera as novas disposições da Região Administrativa Especial chinesa, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, vê os seus poderes alargados, incluindo o de autorizar a polícia a intercetar as comunicações dos cidadãos. Já o comandante da polícia do território passa a poder fiscalizar e apagar qualquer informação na internet se existirem "motivos razoáveis" para acreditar que viola a nova legislação.A polícia pode ainda ordenar às empresas e fornecedores de serviços de internet que removam informações e apreender os seus equipamentos. Caso estas recusem, incorrem em multas que poderão superar os 11 mil euros. Já as pessoas que publiquem mensagens que a polícia considere violarem a nova legislação imposta por Pequim podem enfrentar até um ano de prisão, além de multas.