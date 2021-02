Polémica com ‘falsas vacinas’ da Covid-19 no Brasil: Enfermeiros acusados de fingir injeção de líquido em idosos

Os casos vão-se multiplicando a pouco e pouco no Brasil: surgem cada vez mais relatos e denuncias de vacinas contra a Covid-19 que são falsamente administradas a idosos no Brasil. Várias imagens que circulam nas redes sociais mostram casos diferentes em que as enfermeiras espetam a agulha da seringa mas, ou a seringa está vazia, ou o êmbolo não é pressionado e, consequentemente o líquido não é injetado no paciente.

No Rio de Janeiro, em Niterói e Petrópolis, contam-se já, de acordo com a Globo, três idosos que foram falsamente inoculados. Num dos vídeos gravados no ‘drive thru’ da vacinação em Niterói é possível ver um idoso a ser vacinado e a família a festejar. Mas, com mais atenção, é possível reparar que o êmbolo não foi empurrado e a vacina não foi administrada. A enfermeira em causa acabou por ser afastada do processo.

Noutro caso, em Goiânia, Pernambuco também uma idosa de 88 anos recebeu a ‘falsa vacina’, que os meios de comunicação já apelidam de "dose de ar". A filha da paciente filmou o momento e reparou que o fármaco não foi injetado. A profissional de saúde desculpou-se que se tinha esquecido, mas acabou também afastada da vacinação pelas autoridades de saúde brasileiras.





Em Petrópolis regista-se ainda um caso em que, após a enfermeira não conseguir retirar a proteção da agulha da seringa, volta com outra vazia, que foi espetada na idosa. Esta profissional foi também retirada do processo de vacinação no Brasil.





As autoridades de saúde adiantam que estão a acompanhar os casos e denúncias que chegam e apelam à população para que questionem os profissionais de saúde, caso verifiquem que algo não está bem no processo de vacinação. Ainda é recordado que é permitida a captação de imagens do processo, para que, no caso de alguma irregularidade, haja provas das ‘falsas vacinas’ contra a Covid-19.