Polémica no Reino Unido: Ex-ministro de Putin doa milhões a tories

O Partido Conservador do PM Boris Johnson enfrenta novas questões sobre donativos ao partido provenientes da mulher de um antigo ministro russo. As questões resultam de revelações dos Pandora Papers, segundo os quais a fortuna de Lubov Chernukhin, mulher de Vladimir Chernukhin, provém do marido e tem origem pouco transparente. Lubov é das principais doadoras dos tories, tendo desde 2012 dado ao partido mais de dois milhões de euros.









Os donativos abriram as portas a Lubov para relações próxima com Johnson, com quem joga ténis, e com outras figuras conservadoras, como a ex-PM Theresa May.

A origem da fortuna dos Chernukhin era um mistério mas, segundo os Pandora Papers , o casal está ligado a 32 companhias em offshores.









Leia também Pandora Papers: investigação revela negócios e fortunas offshore de líderes mundiais. Portugueses entre os visados Os agora cidadãos britânicos compraram secretamente propriedades no Reino Unido por meio dessas companhias, entre elas uma casa de mais de 44 milhões de euros com vista para o Regent’s Park, em Londres, e uma mansão de mais de 11 milhões de euros no Oxfordshire.

Vladimir, que em 2004 trocou a Rússia por Londres depois de ser demitido por Vladimir Putin, foi diretor de um banco estatal britânico. Terá abusado do cargo para multiplicar fortuna, com investimentos privados feitos, entre outros lugares, em Moscovo e São Petersburgo.





Johnson nega irregularidades, garantindo que os donativos de Lubov Chernukhin foram devidamente investigados.