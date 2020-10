Polémico conselheiro de Trump para a imigração também está infetado com a Covid-19

O conselheiro sénior do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Stephen Miller, que é também responsável pela controversas política de imigração restritiva do republicano Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus, anunciou a Casa Branca.

A informação é avançada pela Associated Press (AP), que cita uma fonte sénior da administração Trump e dá conta de que Miller testou positivo à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira.

Conselheiro sénior do chefe de Estado norte-americano, Miller é também responsável pela redação dos discursos de Trump e, principalmente, é o arquiteto da política externa "America First" ("[Estados Unidos da] América em Primeiro Lugar") e pelas medidas restritivas em relação à imigração implementadas pela Casa Branca.