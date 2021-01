Polícia acaba com mega orgia onde participavam cerca de 100 pessoas

A polícia francesa interrompeu uma mega orgia com cerca de 100 participantes no subúrbio de Collegien, em Paris. Pelo menos três pessoas, que se acredita serem os organizadores da festa, foram detidas.Os cerca de 100 participantes foram multados pelas autoridades que interromperam a festa três horas após o toque de recolher implementado devido à pandemia de Covid-19.As autoridades apreenderam ainda vário equipamento de som e iluminação.Recorde-se que França regista diariamente cerca de 20 mil novos casos de infetados com o novo coronavírus. Apesar das orgias serem legais no País, as medidas restritivas devido à pandemia têm levado as autoridades a interromper vários eventos ilegais marcados para lá da hora de recolher obrigatório.