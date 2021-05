Polícia acusa homem de estar na posse de drogas pesadas... mas eram cinzas da filha

Um homem processou as autoridades da cidade de Springfield, em Illinois (EUA), por os polícias terem apreendido as cinzas da sua filha, julgando tratar-se de estupefacientes.Em abril de 2020, os agentes investigaram o veículo de Dartavius Barnes, que admitiu ter marijuana. Algemaram o suspeito e, durante as buscas, as autoridades encontraram a urna, levando o objeto para análise.Cerca de 20 minutos depois da apreensão, as cinzas foram devolvidas a Barnes, que foi libertado.O julgamento está marcado para agosto de 2022.