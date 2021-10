Mulher armada com taco de basebol morde polícia do Capitólio

Um agente de autoridade do Capitólio dos Estados Unidos foi atacado por uma mulher armada com um taco de basebol na First St Sw, na capital dos EUA, Washington DC, na manhã desta sexta-feira.



O incidente foi relatado pela polícia do Capitólio, em comunicado.







Na tentativa de retirar o objeto à jovem, um dos polícias foi mordido pela agressora, noticiou o KRDO Network.