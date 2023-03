Sequestrador exige um milhão de euros para libertar reféns em farmácia na Alemanha

Em Karlsruhe, Alemanha, há informações de que uma pessoa fez reféns numa farmácia. Ainda não se sabe quantas pessoas estão no interior. A operação policial continua.De acordo com o jornal alemão Bild, a farmácia em questão localiza-se em Ettlinger Strasse, no centro da cidade. Um porta-voz da polícia informou que as autoridades estão em contacto com o possível sequestrador ou sequestradora. O sequestrador está a exigir um milhão de euros para libertar os reféns.O alerta foi dado por volta das 16h30 e a polícia alemã isolou a área central da cidade de Karlsruhe.