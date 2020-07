Polícia alemã continua escavações em jardim perto de casa do suspeito de raptar Maddie

As buscas continuam. A polícia alemã mantém um forte dispositivo empenhado em escavações num jardim particular em Seelzer, Hannover, a cerca de cinco quilómetros de onde o suspeito de raptar Maddie McCann viveu após o desaparecimento da menina.









De acordo com os meios de comunicação social internacionais, as autoridades recolheram alguma da terra para análise laboratorial.



Madeleine McCann desapareceu do resort onde estava com a família na Praia da Luz, Algarve, em 2007. Tinha então três anos. 13 anos depois o seu desaparecimento continua um mistério com centenas de teorias sobre o caso.



Christian Brueckner foi apontado como principal suspeito em junho deste ano. Tinha vivido perto do resort onde estava a família britânica e saiu de Portugal após o desaparecimento da menina.



Atualmente está preso em Kiel por tráfico de estupefacientes e nega qualquer envolvimento no desaparecimento da menina.