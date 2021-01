Polícias alemã e portuguesa vão interrogar "testemunhas-chave" para ligar Brueckner ao rapto de Maddie

A polícia alemã em conjunto com a portuguesa vai levar a cabo uma série de interrogatórios a "testemunhas-chave" no caso Maddie de modo a ligar Christian Brueckner ao desaparecimento da menina britânica em 2007, na Praia da Luz, Portugal.Segundo o jornal britânico Mirror, os investigadores procuram encontrar a "peça do puzzle" para desvendar o mistério do desaparecimento de Madeleine McCann e deste modo poderem proceder ao interrogatório e possível acusação do suspeito alemão.Os especiealistas descrevem estes interrogatórios como "um passo muito importante" na investigação. Por altura da primavera, em Lisboa, as autoridades alemãs, britânicas e portuguesas vão reunir-se.Sem a peça do puzzle, ou seja, uma pista que ligue Brueckner a Maddie, o suspeito alemão não poderá ser interrogado sobre o desaparecimento da menina.Brueckner foi nomeado o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine em 2020 e há muitos testemunhos que o ligam ao rapto da menina, porém, a falta de provas impossibilitou uma acusação direta do suspeito.