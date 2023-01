Polícia alemã expulsa ativistas climáticos contra expansão de mina de linhito

Ativistas climáticos estão a formar correntes humanas e a ocupar prédios abandonados contra a expansão de mina de linhito na Alemanha. O objetivo é impedir que a aldeia não seja demolida para a extração deste tipo de combustível, considerada inimigo do clima.



Alguns dos manifestantes chegaram mesmo a cavar trincheiras para se enterrar e outros permanecem pendurados em tripés de madeira.

Segundo a agência Reuters, a polícia alemã começou na terça-feira a desmontar as barricadas e a arrastar à força os ativistas que protestam contra a expansão da mina Garzweiler. No entanto, as autoridades afirmam que alguns manifestantes atiraram pedras e cocktails molotov.

Com a guerra na Ucrânia e após a Rússia ter cortado o envio de gás para a Europa, o governo alemão teve de mudar o rumo das políticas energéticas. Em consequência, a indústria de linhito, até então desativada, terá de ser novamente acionada para produzir energia.





Os ativistas ambientais consideram que a expansão da mina resultará na emissão de enormes quantidades de gases de efeito estufa.