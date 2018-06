Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia alemã impede ataque biológico

Mais de mil doses letais de rícina encontradas em Colónia.

Por Francisco J. Gonçalves | 03:05

A polícia da cidade alemã de Colónia destacou um grande aparato policial para fazer buscas no prédio de um presumível suspeito de terrorismo que tinha em casa grande quantidade de ricina. Fontes oficiais dizem que a quantidade encontrada daria para fabricar mais de mil doses letais de pó venenoso.



O suspeito, Sief Allah H, de 29 anos, foi detido para interrogatório. "É muito provável que um ataque terrorista tenha sido evitado", afirmou Hans-Georg Maassen, diretor da agência de segurança Interna BfV.



Além do apartamento do suspeito foram alvo de buscas dois outros apartamentos alugados por ele, seis outros atualmente vazios e áreas comuns do prédio. Nas buscas colaboraram cientistas do centro de investigação Robert Koch.



A investigação a Seif foi iniciada depois de comprar na internet um milhar de sementes de mamona, planta de onde se extrai o veneno.