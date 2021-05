A polícia alemã tem novas provas contra Christian Brueckner, o principal suspeito do rapto e da morte de Madeleine McCann. Quem o diz é o procurador Hans Christian Wolters, coordenador da investigação alemã, que não especifica que tipo de provas tem nas mãos mas que são suficientes para avançar com uma reconstituição na praia da Luz, no Algarve, algo que pode acontecer “em breve”.



Diz ...