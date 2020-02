Polícia alerta juízes do Supremo Tribunal do Brasil para possível ataque de grupos radicais

A Polícia Federal (PF) brasileira alertou os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) de que grupos extremistas poderão estar a preparar ataques contra eles. O alerta, confirmado pela corporação em comunicado, foi feito após uma monitorização realizada na Deepweb, conhecida como a internet do mal, uma parte obscura e clandestina da rede mundial de computadores usada por grupos radicais e criminosos.



Em ações de monitorização de rotina, a polícia esclareceu que foram detetadas trocas de mensagens com ofensas e ameaças a membros do Supremo Tribunal. De acordo com a Polícia Federal, as ameaças são genéricas, não sendo possível dizer que está em curso a preparação de um plano organizado para desferir ataques pessoais contra juízes daquele tribunal ou contra a própria instituição, mas também não sendo possível garantir que atos extremistas não venham a acontecer.

Dias antes, de forma mais incisiva, o presidente do STF, juiz Dias Toffoli, tinha enviado aos colegas do tribunal um alerta sigiloso. Nesse documento, que não foi tornado público mas cuja existência foi confirmada sob anonimato por fontes do Supremo Tribunal, Toffoli avisou aos outros magistrados que grupos radicais poderiam estar a preparar ataques terroristas contra membros do tribunal.

O juiz recomendou que todos os colegas do Supremo Tribunal redobrassem as medidas de segurança e ficassem atentos a qualquer sinal de anormalidade em seu redor e de familiares.Alexandre de Moraes, o juiz do STF que relata uma ação sobre ameaças ao tribunal, também encarregou um especialista da polícia de São Paulo, estado onde já foi secretário de Segurança Pública, para realizar também a monitorização da Deepweb, complementarmente ao da PF, para aumentar as probabilidades de detetar a eventual preparação e inibir um possível atentado.