Polícia americana recupera Cadillac roubado: dono tem 106 anos!

É uma daquelas histórias que terminam com um happy end ao melhor estilo de Hollywood. Na última sexta-feira, na região de Sacramento, Califórnia, um "amigo" do alheio deitou as mãos a um Cadillac Eldorado azul de 1956.

As chaves deixadas esquecidas na ignição eram um convite demasiado tentador para o larápio que, sem pensar duas vezes, arrancou com o "clássico" pela estrada fora.

A polícia emitiu de imediato um alerta no Twitter a pedir ajuda a quem o visse e a decisão foi mais do que acertada: em menos de quatro dias o carro foi recuperado e entregue ao dono.

Trata-se de Elmer Curly Bunfill, um veterano da Segunda Guerra Mundial com a provecta idade de 106 anos, condecorado por três vezes com a Purple Heart, que trabalhou como duplo de cinema nas décadas de 40 a 60.

Agora, vem a segunda parte da notícia: se a idade do senhor é, já por si, central neste conto com final feliz, mais ainda é a história que está por trás do "clássico".

O Cadillac Eldorado pintado em Bermuda Blue pertenceu, originalmente, a Rita Hayworth. No auge da sua fama, a actriz convidou Elmer Curly Bunfill para uma das suas festas.

Já na sua mansão, o veterano de guerra teve a ousadia de pedir-lhe a mão para dançar e, em troca, a diva de Hollywood convidou-o a visitar a garagem dela.

Lá chegados, estendeu o braço e perguntou-lhe qual o carro que gostaria que ela lhe oferecesse. O duplo escolheu o tal Cadillac Eldorado azul, o qual mantém em excelentes condições desde então.

A atestar a propriedade do carro está a gravação do nome de Rita Hayworth nas portas, na bagageira e no bloco do motor.

Entretanto, parece que o ladrão também já foi capturado, como indicou a polícia de Sacramento numa das suas últimas publicações no Twitter.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?