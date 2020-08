Polícia angolana deteve e repatriou 34 pescadores da RDCongo por pesca ilegal

A polícia deteve hoje 34 supostos pescadores da República Democrática do Congo (RDCongo) e apreendeu sete embarcações de fabrico artesanal, no município do Soyo, província angolana do Zaire, pela prática de pesca ilegal.

Segundo o porta-voz interino da delegação provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardino, a operação dirigida por efetivos da Polícia de Guarda Fronteira ocorreu na madrugada de hoje, no canal principal do rio Zaire.

Luís Bernardino, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, frisou que foram encontradas nas embarcações quantidades consideráveis de pescado de diversas espécies.

Relativamente aos pescadores detidos, os mesmos foram repatriados para a RDCongo, que partilha uma vasta fronteira fluvial com Angola.