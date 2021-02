Polícia apanha 36 clientes em bar de shisha e passa mais de 30 mil euros em multas

Birmingham, na Inglaterra.As autoridades multaram os infratores por violação das regras para combater a disseminação da Covid-19, num valor que totalizou 31 mil euros.Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia tanto em número de mortes como de novos casos, com um total de 462.181 mortes em 26.918.271 casos diagnosticados, segundo números da universidade Johns Hopkins.Seguem-se o Brasil, com 231.012 mortos em 9.497.795 casos, o México, com 165.786 mortos em 1.926.080 casos, a Índia, com 154.996 mortos em 10.826.363 casos, e o Reino Unido, com 112.092 mortos em 3.929.835 casos.Os países com números de mortes mais elevados por 100.000 habitantes desde o início da pandemia, segundo a agência, são a Bélgica (184), a Eslovénia (174), o Reino Unido (165), a República Checa (161) e Itália (151).