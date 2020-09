Polícia apreende 324 mil preservativos usados que estavam a ser limpos para nova utilização

A polícia vietnamita apreendeu no passado sábado 324 mil preservativos que estavam a ser reciclados para serem novamente vendidos num armazém em Binh Duong, no sul do Vietname.



A imprensa local avança que os preservativos eram fornecidos a hotéis e mercados próximos ao armazém.

Os trabalhadores do armazém estavam encarregues de os limpar, secar e remoldar para depois empacotar outra vez para revenda, de acordo com o site de notícias vietnamita VN Explorer citado pelo jornal britânico Mail Online.

A dona do armazém, Pham Thi Thanh Ngoc, foi detida alegando que tinha vindo a receber os preservativos, uma vez por mês, de uma pessoa desconhecida.

O material apreendido vai ser destruído por ser considerado perigoso.