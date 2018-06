Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia apreende oito milhões de euros a rede que atuava em Portugal

Gangue criminoso com origem na Ásia desmantelado pela Guardia Civil espanhola.

16:25

A Guardia Civil espanhola desmantelou uma organização criminosa suspeita de evasão fiscal que atuava em vários países da União Europeia, incluindo Portugal. No total foram apreendidos mais de oito milhões de euros em numerário e detidas 13 pessoas.



As autoridades, que colaboraram com a Agência Tributária de Espanha e a Europol, conseguiram travar a rede que comercializava produtos da China sem pagar os impostos correspondentes à importação das mercadorias que posteriormente eram distribuídas a preços mais baixos. De acordo com o jornal espanhol El País, o grupo terá desviado mais de 40 milhões de euros.



Para além do dinheiro encontrado em sacos de plástico e caixas, os agentes localizaram transferências bancárias, todas elas para destinos fora da Europa, no valor de 31 milhões de euros. No âmbito desta operação, foram ainda realizadas 23 buscas domiciliárias e 13 detenções, não só em Espanha, como também em Portugal e Roménia.



A maioria dos lucros obtidos por esta rede, que ao que tudo indica será de origem asiática, foram transferidos para a China e até países de África e América Latina.