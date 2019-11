Polícia atingido por flecha durante manifestações em Hong Kong

Um polícia foi atingido numa perna por uma flecha lançada por manifestantes antigovernamentais e pró-democracia este domingo, informaram as forças de segurança, que reforçaram a operação no local com um canhão de água.

A polícia publicou as imagens na rede social Facebook e adiantou que as forças de segurança têm sido alvo do arremesso de tijolos, bombas incendiárias e flechas por parte de manifestantes que ainda permanecem junto à Universidade Politécnica de Hong Kong.

A polícia sublinhou ainda que as condições se estão "a deteriorar", condenou a violência dos manifestantes e recomendou à população que não se dirija para o local, sublinhando que a ação dos jovens estão a colocar em perigo a vida das pessoas.