Polícia austríaca reforça patrulhas após ameaça de ataque terrorista

A polícia de Viena intensificou as patrulhas armadas em diversos locais da capital austríaca, incluindo igrejas, esta quarta-feira, depois de a agência de informação interna do país ter recebido informações que sugeriam a iminência um ataque islamista."Ainda não é possível estimar quanto tempo durará este reforço policial dos locais", disse a polícia de Viena no Twitter. A autoridade acrescentou que se conseguirem reduzir o alerta de ameaça para um local específico, emitirão imediatamente um aviso, segundo a agência Reuters.