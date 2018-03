Polícia belga detém oito pessoas suspeitas de planearem atentado

Detenções aconteceram em Molenbeek no quadro de uma investigação antiterrorista.

A polícia belga deteve no domingo oito pessoas na autarquia de Molenbeek, em Bruxelas, no âmbito de uma operação antiterrorista, noticia esta segunda-feira a imprensa local, citando fonte da Procuradoria Federal.

A operação teve por base suspeitas de preparação de um atentado terrorista, segundo a procuradoria, e os oito suspeitos deverão ainda hoje prestar declarações perante um juiz de instrução.

No âmbito de uma investigação de suspeitas de terrorismo, foram feitas sete rusgas no domingo na capital belga, quatro das quais em Molenbeek, tendo todas as detenções sido feitas nesta autarquia.