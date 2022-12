Policia belga voltou às instalações do Parlamento Europeu em Bruxelas para recolha de dados

A polícia belga voltou, esta segunda-feira, às instalações do Parlamento Europeu (PE) em Bruxelas, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção para influenciar decisões desta instituição da União Europeia (UE), informou a Procuradoria Federal da Bélgica.

"Desde sexta-feira, com o apoio dos serviços de segurança do Parlamento Europeu, os recursos informáticos de dez colaboradores parlamentares estavam 'congelados' para evitar que os dados necessários á investigação desaparecessem. O registo desta segunda-feira no Parlamento Europeu destinou-se a recolher esses dados", referiu a Procuradoria Federal em comunicado.

Esta é a vigésima busca em quatro dias nesta investigação, de acordo com uma fonte judicial citada pela agência France-Presse, nas investigações relacionadas com subornos do Qatar para influenciar as decisões do Parlamento Europeu relativas à realização da edição de 2022 do Mundial de futebol naquele país.