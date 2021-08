Polícia brasileira apreende em Fortaleza mais de uma tonelada de cocaína que passaria por Lisboa

No total tratam-se de 1.304 kg de cocaína.

A droga encontrava-se escondida em 1200 blocos de plástico dentro de 24 malas. Foi feito o teste que confirmou que se tratava de cocaína. A aeronave foi comprada recentemente pela empresa ACM Airlines. Um passageiro espanhol da região de Astúrias, de 60 anos, e o comandante da aeronave, um turco de 48 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de droga. Ao ser interrogado, o passageiro espanhol disse que tinha 24 malas porque ia em trabalho para Guarulhos (São Paulo) e depois disse que ia a turismo.



Os outros três tripulantes (uma mulher e dois homens turcos) foram foram conduzidos à sede da Polícia Federal para prestar depoimentos.



A Polícia Federal já vinha a monitorizar a aeronave turca quando esta saiu de Espanha para o Brasil. As autoridades acreditam que terá sido em Ribeirão Preto que o jato foi abastecido com a droga.

A Polícia Federal do Brasil apreendeu esta quarta-feira no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, mais de uma tonelada de cocaína dissimulada em pacotes dentro de 24 malas, pertencentes a um passageiro espanhol, que embarcariam para Bruxelas, Bélgica.A aeronave saiu de Ribeirão Preto, no interior paulista, e fez escala técnica de abastecimento em Recife para prosseguir viagem. Faria ainda escala em Lisboa antes de rumar a Bruxelas.Os suspeitos tentaram fugir antes da abordagem da polícia brasileira. A ação policial foi filmada e, nas imagens, é possível ver o momento em que o agente pede a um dos passageiros para abrir a mala que está em cima da mesa. Este tenta que o agente o deixe abrir outra mala, em vez daquela, mas o agente insiste.