Policia brasileira desarticula grupo suspeito de fraude com contas bancárias em Espanha

A Polícia Federal do Brasil desencadeou esta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar por meio de fraude, desde 2019, pelo menos 3,6 milhões de euros de contas bancárias em Espanha.

Segundo comunicado divulgado pela autoridade policial brasileira, na Operação Grandoreiro, em curso desde o início desta manhã, polícias federais cumprem cinco mandados de prisão temporária e outros 13 mandados de busca e apreensão, nos estados brasileiros de São Paulo, Santa Catarina, Pará, Goiás e Mato Grosso.

Também estão a ser cumpridas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores com vista à descapitalização da estrutura criminosa e com a finalidade recuperar os ativos.

Segundo o Caixa Bank, instituição financeira de Espanha citada pelas autoridades brasileiras, além do prejuízo causado, de 3,6 milhões de euros, identificaram-se tentativas de fraude com a utilização do 'malware' (software informático com intenção maliciosa) bancário brasileiro que chegaria a 110 milhões de euros.

As investigações tiveram início a partir de informações enviadas pelo Caixa Bank, que identificou que os programadores e operadores do 'malware' bancário estariam no Brasil.

A polícia brasileira detalhou que a utilização de programas de comando e controlo permitia o acesso remoto aos computadores das vítimas, oportunidade em que eram realizados os furtos de valores de forma cibernética.

o acesso aos equipamentos das vítimas era realizado com o envio de e-mails contendo mensagens maliciosas (phishing) que induziam as vítimas a acreditarem que se tratava de informações oficiais como, por exemplo, intimações judiciais, cobranças de faturas vencidas, notas fiscais, entre outras.

No momento em que as vítimas abriam o anexo ou clicavam no 'link' para o ficheiro malicioso, o programa era executado em segundo plano, e o computador da vítima ficava vulnerável aos criminosos.

O dinheiro era direcionado para contas de integrantes do grupo criminoso que "emprestavam" as suas contas bancárias para a movimentação dos valores ilícitos.

A Polícia Federal acrescentou que as investigações contaram com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e com a cooperação internacional da Polícia Nacional da Espanha, que forneceram informações importantes para a identificação dos criminosos.

Os integrantes do grupo são suspeitos dos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, invasão de dispositivo informático e branqueamento de capitais.