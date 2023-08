Polícia brasileira detém homem que ameaçou disparar contra Lula da Silva

A Polícia Federal do Brasil deteve um fazendeiro que terá ameaçado disparar contra o Presidente em Pará, estado do norte que Luiz Inácio Lula da Silva irá visitar a partir desta sexta-feira.

O proprietário de terrenos agrícolas rurais foi detido em Santarém, município no qual o Presidente irá iniciar uma visita ao Pará, que termina na quarta-feira, com a participação na Cimeira da Amazónia, que junta na capital do estado, Belém, representantes e chefes de Estado dos oito países que têm o bioma nos seus territórios.

Num comunicado, a Polícia Federal disse que o homem, identificado como André Luiz Teixeira da Silva, foi detido na tarde de quinta-feira, após fazer ameaças na quarta-feira, que levaram duas testemunhas a apresentar uma queixa.