Três corpos encontrados em cemitério clandestino no Rio de Janeiro

As autoridades brasileiras descobriram, na quinta-feira, três corpos num cemitério clandestino no estado do Rio de Janeiro, que teria sido usado por uma milícia conhecida como 'Caçadores de Gansos', que atua na região, afirmaram fontes oficiais.

O cemitério, localizado no bairro Parque Sarandi, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi encontrado durante uma ação realizada por agentes da Esquadra de Homicídios da Baixada Fluminense, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal para identificação e perícia técnica.