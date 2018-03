Polícia brasileira mata sete assaltantes em estrada deserta

Sete homens, todos alegadamente assaltantes que tinham por hábito explodir caixas multibanco, foram mortos na madrugada desta quinta-feira pela Polícia Militar na cidade brasileira de Campinas, a cerca de 90 quilómetros de São Paulo.



As mortes ocorreram numa estrada de terra completamente deserta àquela hora, perto da pequena localidade de Joaquim Egídio, nos arredores de Campinas, e não há testemunhas.

Na versão oficial, os sete homens faziam parte de uma perigosa quadrilha especializada em roubo a caixas electrónicas e iam atacar agências bancárias em algumas cidades no interior do estado de São Paulo, Joanópolis.



A polícia diz ter sido alertada por uma denúncia anônima e interceptou os presumíveis assaltantes antes de eles chegarem ao seu suposto destino.