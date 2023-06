Polícia brasileira prende português suspeito da morte do ator Jeff Machado

A Polícia Militar brasileira prendeu, esta quinta-feira, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, suspeito da morte do ator Jeff Machado, após duas semanas de buscas.

cidadão brasileiro mas com nacionalidade portuguesa,

a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), citada pelo G1.





DDPA para ser ouvido.

O produtor,estava escondido numa casa no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e não ofereceu resistência. Segundo o G1, Bruno de Souza Rodrigues preparava-se para sair de casa, tendo até malas de viagem prontas no apartamento.O produtor estaria há pelo menos cinco dias naquela favela, de acordo comBruno foi levado para a 14ª Delegacia Policial, no Leblon, Rio de Janeiro, onde foi registada a sua prisão e seguiu para aO outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, já tinha sido preso pela Polícia Civil brasileira no dia 2 de junho.