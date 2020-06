Polícia brasileira prende sargento suspeito de ligação à morte de Marielle Franco

A polícia da cidade brasileira do Rio de Janeiro prendeu esta quarta-feira o sargento do Corpo de Bombeiros, um braço da Polícia Militar, Maxwell Simões Corrêa, de 44 anos, suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de Março de 2018 numa rua daquela cidade. Maxwell há muito chamava a atenção da polícia e do Ministério Público pela sua proximidade ao principal acusado do crime, o sargento reformado Ronnie Lessa, e pela vida de luxo que levava, incompatível com o seu ordenado de bombeiro.

Maxwell, que gosta de ser chamado por "Suel", não resistiu e foi preso ao amanhecer em casa, uma mansão de três andares no Recreio dos Bandeirantes, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Na garagem foi apreendido o carro do sargento, um BMW X-6.

De acordo com o Ministério Público, foi Maxwell, um dos amigos mais próximos a Lessa, quem após a prisão deste, em 2019, resgatou num imóvel do amigo e escondeu por dois dias o arsenal de armas de guerra que o antigo sargento da Polícia Militar possuía, inclusive, apontam os promotores, a sub-metralhadora usada no atentado que vitimou Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, morto com a mesma rajada. Ainda de acordo com a investigação, todas as armas foram deitadas ao mar no meio da Baía da Guanabara, tendo sido até agora infrutíferas todas as buscas realizadas para as localizar.

Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos ao passarem cerca das 21 e 30 desse dia numa rua no bairro do Estácio, depois de a vereadora ter participado num evento de promoção de mulheres negras. Segundo a versão da polícia, Ronnie Lessa, um exímio atirador, disparou uma rajada certeira que matou ao mesmo tempo a vereadora e o seu motorista, depois de perseguir o carro de Marielle por vários quilómetros num carro clonado guiado por outro ex-polícia, Hélcio Vieira de Queiroz, também já preso, e de colocar o deles a par do dela ao chegar a uma rua escura e quase deserta.

Ronnie, que morava na casa em frente à do presidente Jair Bolsonaro num condomínio no elegante bairro da Barra da Tijuca, foi preso um ano após o crime, tal como Hélcio, mas até hoje a polícia não chegou ao mandante do assassínio, apesar de vários políticos terem sido apontados como suspeitos. Ronnie, que segundo as autoridades se tinha transformado num matador de aluguer e era ligado ao chamado "Escritório do Crime", grupo de polícias e ex-polícias que ganham fortunas como assassinos profissionais, tinha em Maxwell um dos amigos mais confiáveis, e ambos estiveram no mesmo restaurante elegante da Barra no dia do duplo homicídio.