Polícia brasileira trava grupo que enviava cocaína para a Europa

Por Lusa | 14:17

As autoridades brasileiras realizaram esta segunda-feira uma operação para desmantelar uma rede de narcotraficantes que enviava cocaína para a Europa através de cargueiros comerciais, informaram fontes oficiais.

Centenas de agentes da Polícia Federal reuniram-se desde o início da manhã desta segunda-feira para cumprir 15 ordens de prisão e 21 mandados de buscas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados na região sudeste do Brasil.

De acordo com as investigações, que acontecem desde o ano passado, um grupo de narcotraficantes escondia a droga em contentores de carga em diferentes portos do país, de onde o produto era enviada para a Europa.