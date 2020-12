Polícia brinca com quem rompe o recolher obrigatório

Quem disse que a polícia não tem sentido de humor? Não será o caso do posto territorial da Gendarmerie Nationale de Haute-Saône.

Conhecida pelas piadas que regularmente publica no Facebook, aquela divisão policial francesa avançou com um convite inesperado àqueles que querem fazer uma Passagem de Ano Novo memorável.

"Solteiro (a) e com vontade de conhecer os homens e mulheres fardados da tua região?", questiona a força policial. "Sai à rua entre as 20h00 e as 06h00!".

De maneira simples e directa, com alguma brincadeira à mistura, a Gendarmerie alerta para as regras do recolher obrigatório que, à semelhança do nosso país, estão em vigor em França na luta contra a Covid-19.

Recorde-se que, no território nacional, mantém-se o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 05h00, incluindo a noite de 31 de Dezembro.

