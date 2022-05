Polícia britânica encerra investigações sobre festas em Downing Street em pleno confinamento

A polícia britânica encerrou, esta quinta feira, a investigação sobre as polémicas festas ocorridas em Downing Street, onde Boris Johnson esteve presente. As festas ocorreram numa altura em que o Reino Unido enfrentava o confinamento devido à Covid-19. Segundo as autoridades foram emitidas 126 multas.

A polícia disse ainda que as multas estavam relacionadas com oito datas nas quais foram realizados os eventos Downing Strret e outros escritórios pertencentes ao governo.

No mês passado, o primeiro-ministro britânico e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, receberam uma multa pela reunião feita no seu escritório para celebrar o seu aniversário, em junho de 2020, em pleno confinamento.

De acordo com as declarações prestadas à Reuters, as autoridades afirmam que a investigação foi "completa e imparcial e foi concluída o mais rápido possível, dada a quantidade de informações que precisavam ser conferidas e a importância de garantir que tivéssemos fortes evidências para cada encaminhamento de FPN (aviso de multa fixa) ".

O sucedido levou à realização de pedidos de políticos da oposição, bem como do partido de Boris Johnson, para que este renunciasse.