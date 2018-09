Autoridades acreditam ter provas suficientes para incriminar duas pessoas de nacionalidade russa.

As autoridades britânicas revelaram, esta quarta-feira, os nomes dos dois suspeitos do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal.



Segundo avança a Sky News, trata-se de Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ambos cidadãos russos.



A polícia britânica acredita ter provas suficientes para os incriminar da tentativa de homicídio do ex-espião e da sua filha, ambos envenenados em território britânico em março.



Em atualização