Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia britânica investiga engenhos colocados no metro de Londres

Sabotagem em transportes ferroviários poderá estar relacionada com o Brexit.

16:44

A polícia britânica está a investigar dois engenhos colocados no metro de Londres, em Inglaterra, que poderá estar relacionado com o Brexit, segundo avança a Reuters.



Dispositivos foram encontrados por trabalhadores ferroviários no centro da Inglaterra, a 21 de março e seis dias depois.



As autoridades avançam que as obstruções não interromperam os serviços. "Esta foi uma tentativa séria e deliberada de alguém para causar sabotagem e interrupção significativa na rede ferroviária da Grã-Bretanha", disse Sean O'Callaghan, da Polícia de Transporte Britânico, em comunicado.