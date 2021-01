Fábrica de vacinas contra Covid-19 suspende produção após descoberta de pacote suspeito

A polícia britânica está a investigar um pacote suspeito num complexo industrial no País de Gales onde doses da vacina contra a covid-19 da Oxford-AstraZeneca são produzidas e armazenadas, tendo evacuado a área.

A Polícia do Norte do País de Gales disse que estava a investigar um "incidente" no Wrexham Industrial Estate, cerca de 68 quilómetros a sul de Liverpool.

"As estradas estão atualmente fechadas e pedimos ao público que evite a área até novo aviso", disse a força em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

A empresa é parceira da AstraZeneca ao nível do fornecimento.



O Exército encontra-se também no terreno a ajudar as autoridades.



Num comunicado, citado pela "BBC", a empresa anunciou que "a produção em Wockhardt está atualmente parada enquanto a situação é resolvida". Robot on the move back. pic.twitter.com/gQg1y7Ylsb — ian hunter (@ian_hunter9) January 27, 2021