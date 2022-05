Polícia britânica investiga veículo suspeito em Westminster após estrondo perto do parlamento

A polícia britânica está a investigar, na tarde desta segunda-feira, um veículo suspeito em Westminster, Londres, Inglaterra, perto do parlamento britânico e do gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson, após ter sido ouvido um estrondo na zona.De acordo com a Reuters, embora a polícia não tenha comentado se tinha realmente havido uma explosão, as ruas ao redor da Abadia de Westminster estão cortadas."A polícia encontra-se atualmente nas proximidades da Abadia de Westminster, a investigar um veículo suspeito", disse a Polícia Metropolitana no Twitter, acrescentando que "há uma série de estradas encerradas enquanto os serviços de emergência tratam do incidente".Segundo a Transport for London, duas estações de metro - Westminster e St James - também foram fechadas, tendo reaberto por volta das 17h30.

James Heale, jornalista da revista Spectator, referiu ainda que o centro QEII, nas proximidades, tinha sido evacuado.