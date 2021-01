Polícia britânica põe fim a casamento com mais de 400 convidados em Londres

A polícia britânica pôs fim a um casamento com 400 convidados que violava as regras impostas pela pandemia da Covid-19 no país que permitem apenas a presença de seis pessoas.



As autoridades encontraram centenas de pessoas reunidas na Yesodey Hatorah Girls School, que atende famílias judaicas Haredi da região, na localidade de Stamford Hill, no norte de Londres. As janelas do espaço encontravam-se cobertas para impedir qualquer visão para o interior.







A escola reagiu já à situação, condenando "fortemente" o evento realizado por uma organização externa que alugou o espaço.



A multa para o organizador do casamento pode ultrapassar os 11 mil euros.



Os novos casos de coronavírus dispararam no Reino Unido no final do ano passado, após o surto de uma nova variante mais contagiosa do vírus, que levou à imposição de bloqueios por todo o país.