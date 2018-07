Polícia britânica recolheu mais de 400 objetos contaminados por agente neurotóxico

Prossegue investigação sobre casal afetado pelo mesmo veneno usado a ataque a espião.

A polícia britânica assumiu, este sábado, que recolheu mais de 400 items "potencialmente contaminados" durante a investigação à morte de uma mulher no sudoeste dae Inglaterra, vítima de envenenamento pelo agente Novichok. Os objetos recolhidos foram enviados para os laboratórios forenses para serem analisados, segundo avança a agência Reuters.Esta sexta-feira as autoridades confirmaram ter recolhido e identificado uma garrafa na casa do casal envenenado. A polícia britânica acredita que esta garrafa possa ser a fonte de contaminação."Estamos a trabalhar para determinar se o agente neurotóxico é do mesmo lote usado no ataque contra Sergei e Yulia Skripal em março, e isso continua a ser a principal linha de investigação para a equipa", disse a polícia num comunicado. Dawn Sturgess, 44, morreu a 8 de julho , pouco mais de uma semana depois de ser exposta ao agente neurotóxico Novichok, perto da cidade de Salisbury. O parceiro de Sturgess, Charlie Rowley, de 45 anos, de Amesbury, uma cidade a poucos quilômetros de Salisbury, ainda está a recuperar no hospital.Envenenamento ocorreu perto do local onde o agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados em março.