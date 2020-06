Cavalo atira polícia contra poste durante protestos contra o racismo em Londres. Veja o vídeo

As imagens partilhadas mostram o momento em que a polícia embateu contra um semáforo, provocando a queda do cavalo. O animal retornou aos estábulos e a vítima foi hospitalizada.

Or maybe don’t throw bricks at horses.



Also that’s a police woman.



The number of comments celebrating this will make you sick. Though the same people feign upset when the same thing happens to one of them. https://t.co/ZBFuAWxaja — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

p:nth-of-type(2)","sizes":[[8,8]],"hideOnSensitiveArticle":true,"relativePos":"after","additionalClass":"in-article","name":"div-gpt-ad-vip-slot","type":"VIP"}" data-gpt-placeholder="" data-response-start="2947.7050000004965" data-type="gpt" data-requested="3054.3500000003405" data-google-query-id="CPDwxOWk7-kCFdLP3godEdwLoQ" data-timer-slot-rendered="4709.160000000338" data-rendered-width="8" data-rendered-height="8" data-response-end="5825.635000001057" style="background: #ffffff; border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; z-index: 1; clear: both; height: 8px; color: #141414; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; max-height: 8px;">

De acordo com as autoridades, 14 polícias ficaram feridos durante a manifestação que, apesar de ter decorrido sem problemas, acabou por agravar-se por volta das 19h00, em Whitehall.



Um manifestante da Black Lives Matter também ficou ferido quando o cavalo atravessou a multidão.



A comissária do Serviço de Polícia Metropolitana, Cressida Dick, disse estar "profundamente triste e deprimida por uma minoria de manifestantes se ter manifestado de forma violenta contra os policiais no centro de Londres".



A área foi limpa depois do lançamento de petardos e foguetes contra oficiais do lado de fora de Downing Street.



"Eu sei que muitos que estavam a tentar fazer com que as suas vozes fossem ouvidas ficarão tão horrorizados quanto eu com estes episódios. Não há lugar para a violência na nossa cidade. Os oficiais demonstraram extrema paciência e profissionalismo ao longo de um dia longo e difícil, e agradeço-lhes por isso", afirmou a comissária.



As autoridades apelaram aos manifestantes para que encontrem outra maneira de mostrar o seu ponto de vista, mas sem que seja necessário sair às ruas e colocar em risco famílias e autoridades devido ao coronavírus.

O superintendente Jo Edwards, porta-voz do policiamento da manifestação de sábado, frisou que apesar do profissionalismo das autoridades "havia um grupo menor com intenção de violência contra polícias".

Os protestos agravaram-se após uma manifestação pacífica que começou no início da tarde de sábado. As multidões começaram a entoar palavras de ordem como "sem justiça, sem paz" e o nome de George Floyd.

As imagens mostraram ainda que a maioria dos participantes usou máscaras faciais, enquanto outros usaram luvas e desinfetante para as mãos.

Mais de mil manifestantes passaram pela embaixada dos EUA na margem sul do rio Tamisa, bloqueando o tráfego da capital britânica.