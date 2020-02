Polícia castiga filho e deixa-o a morrer de frio na garagem

Um menino de oito anos morreu de hipotermia na cidade de Long Island, em Nova Iorque, EUA, após ter sido colocado numa garagem como castigo. O caso aconteceu no passado dia 17 de janeiro, num dia em que os termómetros rondavam os -7º.Thomas Valva ficou sozinho, sem comida e aquecimento. Quando as autoridades foram chamadas para socorrer a criança, depararam-se com Michael Valva, um polícia, a fazer-lhe respiração boca a boca, na tentativa de o salvar. Era o pai do menino, que já não foi capaz de o socorrer.Quando chegou ao hospital, onde o óbito acabou por ser declarado, Thomas tinha uma temperatura corporal de 24º. O pai e a madrasta foram acusados de homicídio negligente pela sua morte.Para além de Thomas, havia outras cinco crianças na casa que acabaram por ser retirados ao casal.A ex-mulher de Michael e mãe da vítima perdeu a custódia dos filhos em 2017 e acusa o pai dos mesmos de abusos há vários anos.