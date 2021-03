Diretor executivo e responsável pelos serviços jurídicos do Barcelona detidos após buscas no estádio

A polícia catalã (Mossos d'Esquadra) está esta segunda-feira de manhã a fazer buscas nos escritórios do Barcelona no âmbito da operação Barçagate, avança o jornal Cadena Ser.Segundo esta cadeia de rádio espanhola, em causa está a contratação pelo clube de um conjunto de empresas, o Grupo NS, do qual faz parte a I3 Ventures. As autoridades procuram documentos que comprocem crimes de corrupção nos negócios e delito económico neste processo.O La Vanguardia avança que já foram detidas duas pessoas: o diretor executivo e o responsável pelos serviços jurídicos do Barcelona, Óscar Grau e Roman Gómez Ponti. O mesmo jornal adianta que ainda possam haver mais detenções no decorrer da operação.