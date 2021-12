A polícia do departamento de Nova Iorque, nos EUA, foi acionada para a zona perto do edifício das Nações Unidas depois de várias testemunhas terem relatado a existência de um homem armado com uma espingarda perto da sede da organização.



De acordo com a CNN, os funcionários e delegados que se encontram dentro do edifício foram aconselhados a abrigarem-se.







JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l — Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2021



Em atualização