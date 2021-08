Polícia cerca zona junto ao Capitólio dos EUA e investiga denúncia de camião com explosivos

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

A polícia norte-americana cercou a zona junto ao Capitólio dos EUA, em Washington, após uma denúncia que dava conta de explosivos no interior de um camião de entregas estacionado naquele local, próximo da Biblioteca do Congresso.Segundo a Associated Press toda a zona circundante do edifício da Biblioteca do Congresso foi evacuado e encontra-se cercada por um forte contingente policial.A Polícia do Capitólio confirma estar a responder a uma ocorrência que envolve "um veículo suspeito" naquele local, que fica mesmo ao lado do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano, pedindo que a população evite toda a área.Fonte policial adianta à AP que se estavam a desenrolar ações no local com brigadas de explosivos, para apurar se o engenho encontrado no camião em causa se trata de facto de uma bomba.(Em atualização)