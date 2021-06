Polícia chinesa detém oito pessoas por negligência em explosão no centro do país

Oito pessoas foram detidas pela polícia chinesa, na sequência da explosão de um gasoduto, numa área residencial no centro do país no último fim de semana, que resultou em 25 mortos, informaram esta sexta-feira as autoridades.

A explosão ocorreu no domingo em Shiyan, uma cidade da província de Hubei, e destruiu um prédio de dois andares e um mercado movimentado, onde moradores compravam alimentos para o pequeno-almoço e vegetais frescos.

A equipa de resgate retirou tijolos e camadas de cimento para resgatar as vítimas após a explosão e 900 pessoas foram deslocadas dos edifícios vizinhos que ameaçavam desabar.