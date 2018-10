Polícia chinesa lança caça ao homem após ataque que matou três pessoas

Homem de 30 anos atacou quatro pessoas na província de Hebei, no norte do país.

13:27

A polícia chinesa está à proura de um homem de 30 anos após este ter atacado quatro pessoas, na madrugada deste domingo, na província de Hebei, no norte do país. Três das vítimas morreram e outra ficou ferida.As autoridades locais publicaram várias fotografias do suspeito e do carro que usou para fugir e avançaram que este era morador de Wenan, onde aconteceram os ataques. A mesma fonte não indicou quais seriam as motivações do atacante.Três das vítimas foram atacadas em público e a outra foi atacada em casa tendo sobrevivido aos ataques.De acordo com a agência Reuters, este é um crime raro naquela cidade chinesa.