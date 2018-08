Polícia com ligação ao Daesh preso no Rio de Janeiro

Pelo menos 24 suspeitos de fazerem parte de um exército armado foram presos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:10

A polícia da cidade brasileira do Rio de Janeiro descobriu que um dos alvos da operação anti-policial apanhada esta quinta-feira é ligado ao Daesh. Na operação desta quinta-feira, até às 11 horas da manhã, horário local, 15 horas em Lisboa, pelo menos 24 suspeitos de fazerem parte de um exército armado já tinham sido presos, entre eles um tenente do Exército e um sargento da Polícia Militar.

De acordo com o relatório da polícia, um dos alvos da operação, Diego Caldeira de Andrada Chaar, considerado criminoso dentro do exército que roubava habitantes de diversas habitações na área metropolitana do Rio de Janeiro, também é membro do Daesh. Ele vivia nos Estados Unidos quando se juntou ao grupo islâmico radical e, descoberto pelas autoridades norte-americanas, foi exilado para o Brasil.

Diego, conhecido como "Alcaida", era o responsável por extorquir comerciantes e moradores de diversos bairros pobres de Itaguaí, na Grande Rio de Janeiro, e também de habitações na zona oeste da capital. O exército a que ele pertence obrigava comerciantes e moradores a pagar por suposta segurança, forçava-os a comprar com o grupo TV a cabo e a internet, assim como a adquirirem nos armazéns da quadrilha a preços sobrevalorizados água mineral e garrafas de gás de cozinha.



Até agora ainda não foi divulgado se Diego participou, direta ou indiretamente, em alguma ação terrorista em algum país, ou se apenas se juntou ao Daesh por simpatizar com as ideias radicais do grupo.



A ação policial desta quinta-feira, denominada "Operação Freedom", vai continuar pelo menos nas próximas horas, para se tentar encontrar o grupo que aterrorizava regiões inteiras de Itaguaí e do Rio e que era formado principalmente por agentes e ex-agentes da própria polícia.