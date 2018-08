Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia condenado a 16 anos de prisão por se filmar a violar menina

Homem partilhava com outros pedófilos as gravações em vídeo através de aplicações de troca de mensagens.

17:01

Dean Roberts, um polícia de 48 anos do País de Gales, foi preso e condenado a 16 anos de prisão por violar uma menina e partilhar vídeos do ato através de aplicações de troca de mensagens.



O homem fazia parte de uma rede de pedófilos que partilhava vídeos e fotos de violações entre si.



Roberts admitiu o crime de violação e distribuição de conteúdo pornográfico com crianças e o juiz condenou-o a 16 anos de prisão.



A mãe da vítima disse em tribunal que "se sentiu como se um autocarro lhe tivesse passado por cima".



O polícia foi apanhado depois de um outro homem ter sido condenado a 26 anos de prisão pelo mesmo crime. Os dois pertenciam à mesma rede de pedófilos e acabaram ambos condenados.



Nas conversas que os dois criminosos mantinham nas aplicações a polícia encontrou ainda várias mensagens sobre potenciais alvos de violação.